В Україні 33 медики померли від коронавірусу на робочому місці, – глава Мінсоцполітики

Мирослав Семенюк Суспільство 12:31, 6.11.2020 Оновлено: 12:56, 6.11.2020

В Україні зафіксовано 33 летальних випадки серед медиків на робочому місці.

Як повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час години запитань до уряду у Верховній Раді, у всіх 33 випадках будуть забезпечені виплати (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"З них 20 страхових випадків – члени сімей загиблих отримають по 210 тис. грн і по 1,5 млн грн", – зазначила вона.

Лазебна додала, що у трьох медпрацівників немає членів сімей, тому виплат не буде, а ще три випадки Мінсоцполітики зараз опрацьовує.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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