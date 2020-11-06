В Україні 33 медики померли від коронавірусу на робочому місці, – глава Мінсоцполітики

В Україні зафіксовано 33 летальних випадки серед медиків на робочому місці.

Як повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час години запитань до уряду у Верховній Раді, у всіх 33 випадках будуть забезпечені виплати (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"З них 20 страхових випадків – члени сімей загиблих отримають по 210 тис. грн і по 1,5 млн грн", – зазначила вона.

Лазебна додала, що у трьох медпрацівників немає членів сімей, тому виплат не буде, а ще три випадки Мінсоцполітики зараз опрацьовує.

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