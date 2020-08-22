В Україні 2328 інфікованих COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 22 серпня
Станом на ранок суботи, 22 серпня, в Україні офіційно підтверджено 102 971 випадок коронавірусної інфекції. З них 2328 виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли 2244 особи (+37 за добу), а 51 735 пацієнтів (+657 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Найбільшу кількість випадків інфікування коронавірусом за останню добу зафіксовано у Харківській області – 291, Одеській – 210, Чернівецькій – 208, Тернопільській – 206 випадків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 22 серпня коронавірусом у світі заразилися 23,1 млн осіб, померли 803 тис. За минулу добу було виявлено 258 тис. нових інфікованих.
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