В Україні 2328 інфікованих COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 22 серпня

Від COVID-19 в Україні померли 2244 особи, з них 37 – за минулу добу
Найбільше випадків коронавірусу зафіксовано в Харківській області – 291
Статистика щодо коронавірусу в Україні.
Станом на ранок суботи, 22 серпня, в Україні офіційно підтверджено 102 971 випадок коронавірусної інфекції. З них 2328 виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли 2244 особи (+37 за добу), а 51 735 пацієнтів (+657 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.
Найбільшу кількість випадків інфікування коронавірусом за останню добу зафіксовано у Харківській області – 291, Одеській – 210, Чернівецькій – 208, Тернопільській – 206 випадків.
РНБО
РНБО
РНБО
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 22 серпня коронавірусом у світі заразилися 23,1 млн осіб, померли 803 тис. За минулу добу було виявлено 258 тис. нових інфікованих.
Новина оновлюється...
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал