В Україні 2328 інфікованих COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 22 серпня

Станом на ранок суботи, 22 серпня, в Україні офіційно підтверджено 102 971 випадок коронавірусної інфекції. З них 2328 виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли 2244 особи (+37 за добу), а 51 735 пацієнтів (+657 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільшу кількість випадків інфікування коронавірусом за останню добу зафіксовано у Харківській області – 291, Одеській – 210, Чернівецькій – 208, Тернопільській – 206 випадків.

РНБО

РНБО

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 22 серпня коронавірусом у світі заразилися 23,1 млн осіб, померли 803 тис. За минулу добу було виявлено 258 тис. нових інфікованих.

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