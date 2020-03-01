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1 березня • оновлено в 18:28
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В Україні 2 березня очікуються сильні пориви вітру: прогноз Укргідрометцентру

1.6т
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В Україні в понеділок, 2 березня (крім сходу), очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах – 25-30 м/с.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, також у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей у зв'язку зі снігопадами і хуртовиною очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У західних, північних областях і в Києві очікуються дощі, на решті території мінлива хмарність. При цьому температура очікується на рівні +8 +11 градусів.

Погода на 2 березня

Погода на 2 березня

Укргідрометцентр

Погода на 2 березня

Погода на 2 березня

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, прогноз погоди на весну-2020 на Україні посварив синоптиків. Вони посперечалися про те, буде в березні тепло або ж вдарять морози.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
Укргідрометцентр
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