О чем можно писать на борту полного под завязку самолёта?

Ну конечно о безвизе :)

Аэропорты забиты. В Борисполе, в пять утра, эконом пропускают через бизнес-класс секьюрити, очереди к пограничникам начинаются сразу от безопасности, фактически это все одна большая очередь.

Направления не только традиционные для отдыха: Турция и Египет, битком рейсы в Польшу, Германию, Францию, Австрию, Италию.

На обычно бизнесовом утреннем рейсе в Германию летят семьи, молодежь и пожилые пары - все осваивают Европу.

Думаю, что мы ещё не до конца понимаем, к каким тектоническим сдвигам в нашем обществе приведет такая казалось бы незначительная вещь, как отсутствие виз.

1) Зашли и будут заходить лоукостеры, сформировались автобусные маршруты, поезда, на все это теперь есть спрос, которого раньше в таком количестве не было. Как результат - поездки стали гораздо доступнее, чем раньше.

2) А раз доступнее, значит используются молодежью. В них наше будущее. Именно они легко переносят культуру и западные ценности. Даже небольшое касание молодых с европейским образом жизни сделает переход к раздельному сбору мусора, велосипедным дорожкам, культуре на дорогах, бережному отношению к природе и многому другому, непривычному для нас, гораздо быстрее.

3) Ориентируясь на наш безвиз, восточноевропейские страны, из которых произошел отток рабочей силы в западную Европу, значительно упростили правила приема на работу для украинцев. Если до безвиза это были в основном сезонные сельхозработы, то сейчас открыты все сферы экономики.

Вот на этом пункте давайте остановимся. Хорошо это или плохо, что уезжают активные люди?

Ну, казалось бы ответ очевиден - конечно, плохо. Несколько дней назад правительство оценило этот процесс как основную угрозу Украине.

Но если это действительно так, то почему та же Польша, из которой в 2004-2014 годах уехало на заработки до 40% трудоспособного населения, является одной из успешных экономик ЕС?

Кроме очевидного - притока средств от "заробитчан" (а поляки перевели в страну 35 млрд евро), есть ещё масса дополнительных бонусов:

- Начинают расти заработные платы в стране. Бизнес не желает терять рабочую силу и готов подвинуться в своих аппетитах. За последний год реальные зарплаты в Украине выросли. Не верите? Зайдите на сайты поиска работы. Предприниматели отреагировали и ставят работника перед выбором - не лучше ли дома получать 10-15 тысяч гривен, чем 500-700 евро в чужой стране, где нужно снимать жилье и жить вдали от семей?

- Рост зарплат в бизнесе приводит и к росту в госсекторе, а рынок моментально реагирует повышением цен на товары и услуги. В итоге больше налоговых отчислений, рост валового продукта.

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- Малый бизнес становится действительно малым, как в Европе, где хозяева кафе и ресторанов сами обслуживают посетителей или стоят на кухне. Для нас эта ситуация совсем непривычна. У нас в порядке вещей, что хозяин маленького ларька нанимал "реализаторов", а сам лишь подсчитывал прибыль и раздавал взятки за разрешения. Хозяйки салонов красоты посещали свои заведения только в качестве бесплатных клиентов, и если без мастеров им было совсем не обойтись и приходилось хоть что-то платить, то администраторами брали студентов с бесплатной "стажировкой" - работа ведь непыльная... Уверен, что через некоторое время безвиз убъет такую прослойку как "хозяин" в предпринимательстве. И многим, кто раньше нанимал работников за копейки, придется осваивать свой бизнес изнутри уже в новом качестве или закрывать его, уступая место более эффективным конкурентам.

- Дефицит и дороговизна рабочей силы подтолкнет бизнес к автоматизации, а это означает внутренний спрос на IT продукцию, которую наши компании поставляют на Запад, конкурируя там с индусами.

- В стоимости продукта доля труда будет расти по отношению к стоимости средств производства и материалов. У нас, в отличие от Запада, успешным считался тот предприниматель, который купил самое новое и дорогое оборудование, а вот кто его будет обслуживать и как эксплуатировать было не так важно.

Странно конечно было читать на профессиональных форумах, что предприниматели, вложившие сотни тысяч долларов в новое оборудование, ищут на него персонал с зарплатой в 5-8 тысяч гривен. В итоге, несмотря на большие вложения, эффективность труда была очень низкой. В ближайшем будущем, понимая, что затраты на людей значительно вырастут, бизнес будет требовать от сотрудников роста компетенций или увольнять тех, кто не готов расти.

- Поднимутся цены на товары и услуги, что позволит инвестировать в те отрасли, где уже много лет демпинг убивал весь интерес и разница в ценах с Западом составляла порой несколько раз.

- Ну и наконец Запад научит наших людей работать. Выпускать меньше брака, соблюдать трудовую дисциплину, развиваться в своей профессии. Ведь что греха таить, не только в жадности бизнеса причина низких зарплат, так и платили как работали. Теперь если платить нужно больше, значит и требовать будут по-новому.

Я сам предприниматель и конечно мне все эти перемены невыгодны. Но поработав в Европе, я вижу, что страшного в этом ничего нет - да, придется изменить подходы, но этот этап необходим, если мы хотим, чтобы общество и экономика стали "как в Европе".

А не возникнет ли у нас дефицит рабочих рук? Вдруг экономика остановится совсем?

"Природа не любит пустоты" подумал я, когда утром в аэропорт меня вез на машине Uber темнокожий парень из Нигерии, говорящий только на английском, приплясывая за рулём под регги. И даже навигатор у него говорил так: Сапьёрна-слоуботскайа :))