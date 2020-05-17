В Ухані знову з'явився коронавірус: виявлені десятки хворих без симптомів

Карина Бондаренко Суспільство 18:08, 17.05.2020 Оновлено: 19:27, 17.05.2020

У китайському місті Ухань, яке вважається епіцентром поширення коронавірусу, зафіксували 28 нових випадків зараження COVID-19.

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Безсимптомних носіїв вірусу визначили під час проведення тестування всіх жителів 14, 15 і 16 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Коронавірус в Китаї

Жодного хворого з активною формою пневмонії, яку спричинює коронавірус, виявлено не було. Тестування робили на добровільній основі.

Всіх заражених COVID-19 помістили під спостереження лікарів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, джерелом коронавірусу COVID-19 навряд чи є ринок диких тварин у китайському місті Ухань. Інфекція могла потрапити на ринок від зараженої раніше людини, а не від кажанів.

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