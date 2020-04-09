В УГКЦ дозволили українцям відвідувати церкви, незважаючи на карантин

Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук) на час карантину дозволив українцям не сповідатися і не причащатися, а також не брати участі у недільних і святкових богослужіннях.

Але якщо люди таки прийдуть до церкви, то вони мусять дотримуватися правил карантину, так само як і священики. Про це він заявив у своєму зверненні до вірян, детально пояснивши, як поводитися у храмах під час Страсного тижня та Великодня. Відео опубліковане на YouTube-каналі "Живе телебачення" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ми просимо, щоб в наших храмах священики звершували служби без вірних, просимо бути їх на дворі зберігаючи соціальну дистанцію та інші санітарні приписи", – зазначив Святослав.

Глава УГКЦ звільнив вірян від обов’язкової сповіді та причастя

За словами глави УГКЦ, церква знімає з вірян обов’язок участі у недільних та святкових богослужіннях і просить залишатися вдома. Він підкреслив, що натомість їм пропонують долучатися до служб через онлайн-трансляції. Крім цього, додав, що греко-католикам можна не сповідатися та не йти до причастя під час карантину.

"Навіть у таких обставинах віруючі приходять до священика і просять про святе причастя, і він не має морального права відмовити. Але я прошу вас, не наполягайте. У нинішніх обставинах прошу сповідатися лише в небезпеці смерті. А святе причастя ми зможемо уділяти так, як це приписують суворі правила карантину", – сказав глава УГКЦ Святослав.

Він підкреслив, що охочі посповідатися зможуть зробити це упродовж місяця після закінчення карантину. А під час причастя порадив вірянам широко відкривати вуста і не торкатися ними ложечки.

"Сам подих теж може бути небезпечним, тому після причастя ми просимо наших священиків після кожного причасника чинно, відповідально дезінфікувати цю ложечку рушником, просоченим спиртом відповідної концентрації", – додав він.

Насамкінець глава УГКЦ Святослав попросив не приносити цього разу до церкви на освячення вербу та великодні кошики.

"Ви зможете освятити їх у ваших домівках за допомогою онлайн-трансляцій. Там, де неможливо брати участі в Пасхальному богослужінні, глава родини може свяченою водою покропити ці страви. І будьте певні, ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння", – запевнив Святослав Шевчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко розповів, що в умовах жорсткого карантину через пандемію коронавірусу віряни зможуть долучитися до святкування Великодня, не виходячи з дому.