"Проблем зі здоров'ям не було, він – спортсмен!" Подробиці про українця, який помер від COVID-19 у Туреччині

У турецькій Анталії в ніч на 7 вересня від коронавірусу помер житель Закарпаття Аттіла Лях, який відпочивав там разом зі своєю сім'єю – дружиною Вікторією та 12-річною донькою.

Чоловіка лікували в спеціальному госпіталі і навіть планували перевести в загальну палату, однак через коронавірусну інфекцію у нього зупинилося серце. OBOZREVATEL дізнався деталі трагедії.

Прилетів на відпочинок, а потрапив у реанімацію

Подружжя Ляхів прилетіло до Туреччини 16 серпня, відпочивали в Кемері. На 3-4-й день відпочинку в Аттіли почалася слабкість та ломота в тілі, піднялась температура. 21 серпня він звернувся до лікаря, тест підтвердив діагноз коронавірусу. Медики перевірили всю сім'ю – у дружини Вікторії інфекції не виявили, а от у дитини була легка форма перебігу захворювання. Трималась невелика температура у межах 37 градусів.

"Після тестування їх відправили в готель чекати на результат, проте наступного дня чоловіку стало ще гірше: піднялася температура, почалася рвота, його поклали в лікарню. Вікторія із донькою тим часом були на ізоляції в готелі. Де вони могли заразитися – ніхто не знає. Вірус же в організмі людини може перебувати до трьох тижнів", – розповіла OBOZREVATEL подруга Вікторії Лях Ірина Гуцол.

За її словами, вже за пару днів Аттілу перевели в реанімацію і підключили до апарату штучної вентиляції легень.

"Ввечері ми говорили, йому кращало, мали переводити, а вночі зупинилось серце. Проблем зі здоров'ям у чоловіка не було, він – спортсмен, супутніх хвороб теж не мав. Зупинку серця лікарі пояснили ускладненням від коронавірусу. Віка у повному шоці. Уявіть собі, ви поїхали у відпустку, готель посадив на карантин на 14 днів, не випускають, чоловік у лікарні, страховка закінчується, термін путівки теж", – поділилася вона.

Страхова відмовлялась оплатити транспортування тіла до України

Саме зі страховою у сім'ї виникла проблема. Спочатку компанія "ВУСО" відмовлялася покривати репатріацію тіла в Україну, мотивуючи це закінченням медичного полісу у померлого. Однак через кілька днів повідомила, що "увійшла в становище потерпілих і покриє всі витрати". Гуцол вважає, що страхова пішла на такий крок через розголос у соцмережах. До того ж підключилось ще й українське консульство: "Після закінчення страховки він іще декілька днів був у лікарні, а один день перебування там коштує чи то 750 доларів, чи то 750 євро. Ми з Вікторією постійно на зв'язку. Спершу вона, звісно, плакала, але потім включила холодну голову і почала оформлювати документи".

У страховій "ВУСО" родичам померлого пояснили, що в Аттіли був звичайний страховий поліс терміном з 22 серпня по 4 вересня, який передбачає тільки 14 днів ведення випадку захворювання COVID-19.

Мовляв, страхова оплатила консультації готельного лікаря, транспортування, перебування хворого на стаціонарі, зокрема – в палаті реанімації на ШВЛ. Після дії страховки, в цьому разі 4 вересня, витрати несе вже застрахована особа – потерпілий. Відповідно, після його смерті і закінчення полісу, репатріацію тіла мають оплачувати родичі. Однак страхова ввійшла в становище сім'ї й ухвалила компромісне рішення оплатити вартість репатріації тіла Аттіли Ляха. Це може обійтися компанії в 25 тис. дол.

Подружжя Ляхів на відпочинку Facebook Аттіли Ляха

Щоб уникнути подібних історій, у страховій порадили купувати страховий поліс AntiCOVID (Stop Covid). Він передбачає розширене страхування у разі короновірусу, зокрема відсутність обмеження за кількістю днів і лікування захворювання.

Вікторія Лях разом із донькою в середу 9 вересня повинні повернутися до Львова. Тіло Аттіли Ляха мають доставити завтра, у четвер 10 вересня. Сім'я проживає в закарпатському містечку Виноградів. Вікторія працює перукарем-стилістом, Аттіла займався бізнесом.