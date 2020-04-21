В церкві Івано-Франківська грубо порушили карантин: священика УПЦ МП покарали

В Івано-Франківську у вівторок, 21 квітня, на священика УПЦ МП склали адміністративний протокол за порушення карантину через коронавірус COVID-19.

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Співробітники поліції виявили, що під час служби на території церкви перебувало більше 10 осіб без засобів індивідуального захисту. Вони не дотримувалися дистанції, передає пресслужба обласної поліції.

На священика був складений адмінпротокол за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки він є суб'єктом проведення релігійного заходу.

Стаття тягне за собою накладення штрафу в сумі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) і від двох до десяти тисяч для посадових осіб.

У поліції додали, що їхня діяльність спрямована в таких випадках найперше на здійснення превентивної, а саме роз'яснювальної роботи серед населення.

Ілюстрація ГолосUA

Як писав OBOZREVATEL, в Івано-Франківську, який входить до трійки лідерів серед українських міст за кількістю хворих на коронавірус, міські медичні заклади майже переповнені.