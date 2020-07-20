В трусах і з пивом: Юзика зі "Слуги народу" засікли на пляжі під Одесою

Борис Бондар Суспільство 20:17, 20.07.2020 Оновлено: 20:38, 20.07.2020

У курортному селищі Грибівка під Одесою на пляжі помітили депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Корявченкова.

Про це повідомило видання Klymenko Time. Колишній артист "Кварталу-95", відомий як Юзик, стояв на пляжі з келихом пива і в трусах, спілкуючись з одним з відпочиваючих.

Верховна Рада пішла на канікули 17 липня, і деякі нардепи з огляду на карантинні обмеження у всьому світі надали перевагу вітчизняним курортам.

Юрія Корявченкова помітили на пляжі в Грибівка
(Klymenko Time)
Нардеп тримав в руках стакан з пивом
(Klymenko Time)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в листопаді 2019 року розгорівся скандал через розмови, які "злив" в свій Telegram-канал виключений з "Слуги народу" народний депутат Антон Поляков. Юзик на запису намагався "вирішити" вигідні справи.

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