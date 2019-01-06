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''В Томосі цього немає!'' У Варфоломія розвінчали міф Росії про ПЦУ

6.8тЧитати матеріал російською

Надання Константинополем Томосу про автокефалію Православної церкви України не робить державу залежною від нього.

Про це заявив "Прямому" екзарх Вселенського патріархату, архієпископ Данило Памфілійський, розвінчавши заяву РПЦ і священиків МП.

"Здивувало те, що деякі особистості почали закидати Вселенській патріархії, що в Томосі вписана якась духовна залежність Української церкви від Константинополя. Звісно, це є церква-матір. Ми маємо духовні стосунки з церквою-матір'ю. Це не означає, що Українська православна церква є залежною від Константинополя", — сказав він.

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"ПЦУ має духовне споріднення з нею, вона визнає звершність Вселенського патріарха як першого серед рівних. Але це не означає, що вона має якусь залежність від Константинополя", — підкреслив архієпископ.

''В Томосі цього немає!'' У Варфоломія розвінчали міф Росії про ПЦУ

LIGA.net

Нагадаємо, що Томос про надання автокефалії Православній церкві України Вселенський патріарх Варфоломій підписав у суботу, 5 січня.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручили митрополиту Православної церкви України Епіфанію, а незабаром Томос привезли до Києва.

OBOZREVATEL напередодні публікував переклад тексту Томосу. Також у мережі з'явилися фото і відео історичного моменту.

У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм, назвавши цей документ "простий папером". Реакція представників Московського патріархату в Україні не відрізнялася від позиції РПЦ.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Теги
Томосєдина церква
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
"хай лани широкодоли і Дніпро і кручі станут вам поперек горла ! ..москААлі иППучі !
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Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
СЦУкам бармалеи турецкие продолжают в уши СЦАть.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Shukaev Vladimir, слопатоед, расслабься, по факту это подтвердится. А вот то,что мокшанам уже 2 десятилетия скармливают дерьмо - тоже факт,идиоты только добавки просят)))
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минин евген
минин евген
кацапским жлобам еще кто-то верит?
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