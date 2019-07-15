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В тіні "Чорнобиля": чому в Росії продовжують використовувати старі реактори

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У Росії донині працюють десять реакторів, ідентичні тим, що були використані в Чорнобилі - три на Ленінградській, три на Смоленській і ще чотири на Курській АЕС.

Як передає ВВС, фахівці МАГАТЕ визнали небезпечними конструкцію реакторів РВПК-1000 ще в 1993 році за підсумками незалежного розслідування причин аварії на ЧАЕС.

Всі реактори цього типу були побудовані з 1976 по 1990 роки і були розраховані на 30-річний термін служби. "Росатом" неодноразово продовжував експлуатацію реакторів РВПК-1000 і планує поступово вивести їх з експлуатації лише до 2035 року. При цьому в РФ підкреслюють, що остаточні терміни залежатимуть від "динаміки попиту і пропозиції на ринку".

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В "Росатомі" також стверджують, що після Чорнобиля реактори РВПК істотно реконструювали, щоб виключити навіть гіпотетичну ймовірність великої аварії.

Разом з тим вчені Курчатовського інституту Олександр Румянцев і Валентин Федуленко в своєму недавньому дослідженні відзначили, що за своєю фізикою і конструкцією реактори РВПК "продовжують залишатися найбільш складними об'єктами атомної енергетики, що ледь піддаються математичному моделюванню".

Чорнобиль

Чорнобиль

Крим.Реаліі

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Тема
Чорнобильська зона
Місце
Росія
Тег
ЧАЕС
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Вы на свои бы реакторы посмотрели, из 15 реакторов только у 4 еще не вышел срок эксплуатации.
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