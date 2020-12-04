В "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вакцинацію від коронавірусу та ситуацію з бізнесом в Україні

У п'ятницю, 4 грудня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять майбутню вакцинацію українців від коронавірусу та ситуацію, що склалася з малим бізнесом внаслідок карантинних обмежень.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Нові вакцини від коронавірусу: які саме будуть робити українцям?

Чи зможе вакцинація нарешті повернути нас до звичайного життя?

Чому українські підприємці вийшли на протести проти касових апаратів?

Чому влада пішла на компроміс із підприємцями?

Участь в обговоренні візьмуть:

Максим Степанов , міністр охорони здоров'я України;

Михайло Радуцький , народний депутат, "Слуга народу", голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації;

Андрій Александрін , керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;

Олександр Коляда , біолог-генетик;

Наталія Виноград , завідувачка кафедри епідеміології ЛНМУ;

Наталія Гуран, засновниця ГО "Ліки контроль";

Михайло Фаворов , міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології;

Антон Геращенко , заступник міністра внутрішніх справ України;

Євген Олейніков , заступник голови Державної податкової служби України;

Дмитро Наталуха , народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Олексій Гончаренко , народний депутат, "Європейська Солідарність", член Комітету ВРУ з питань бюджету;

Олександр Громико , президент Української Асоціації виробників;

Юрій Пероганич , генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій;

Сергій Доротич , голова Руху #SaveФОП;

Ксенія Ляпіна, співорганізатор руху #SaveФОП.

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