В "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вакцинацію від коронавірусу та ситуацію з бізнесом в Україні

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Суспільство
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В ефірі 'Свободи слова Савіка Шустера' обговорять вакцини від коронавірусу, що робитимуть в Україні

У п'ятницю, 4 грудня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять майбутню вакцинацію українців від коронавірусу та ситуацію, що склалася з малим бізнесом внаслідок карантинних обмежень.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • Нові вакцини від коронавірусу: які саме будуть робити українцям?

  • Чи зможе вакцинація нарешті повернути нас до звичайного життя?

  • Чому українські підприємці вийшли на протести проти касових апаратів?

  • Чому влада пішла на компроміс із підприємцями?

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

  • Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації;

  • Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;

  • Олександр Коляда, біолог-генетик;

  • Наталія Виноград, завідувачка кафедри епідеміології ЛНМУ;

  • Наталія Гуран, засновниця ГО "Ліки контроль";

  • Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології;

  • Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

  • Євген Олейніков, заступник голови Державної податкової служби України;

  • Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

  • Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність", член Комітету ВРУ з питань бюджету;

  • Олександр Громико, президент Української Асоціації виробників;

  • Юрій Пероганич, генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій;

  • Сергій Доротич, голова Руху #SaveФОП;

  • Ксенія Ляпіна, співорганізатор руху #SaveФОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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