В студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять держбюджет, локдаун та поразку збірної України

У п'ятницю, 27 листопада, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять державний бюджет України на 2021 рік, локдаун через епідемію коронавірусу та технічну поразку збірної нашої країни з футболу.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Технічна поразка збірної України: чому УЄФА ухвалила несправедливе рішення?

Державний бюджет: де знайти гроші до кінця року?

Локдаун: чи врятують виплати по 8 тисяч гривень українських підприємців?

Як країні почати заробляти?

Гості студії:

Андрій Шевченко , головний тренер Національної збірної України з футболу;

Юлія Ковалів , заступник голови Офісу Президента України;

Сергій Марченко , міністр фінансів України;

Олег Устенко , радник президента України з економічних питань;

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

Володимир Гройсман , прем'єр-міністр України (2016-2019);

Павло Клімкін , міністр закордонних справ України (2014-2019);

Дмитро Наталуха , народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Олег Ляшко , лідер "Радикальної партії";

Олег Тягнибок ,лідер партії ВО "Свобода"

Ярослав Железняк , заступник голови фракції партії "ГОЛОС"; перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Ілля Кива , народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";

Геннадій Корбан, голова Громадської Ради при міській раді Дніпра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента України повідомили, що рішення про можливість повного локдауну в Україні буде ухвалено після третього тижня карантину вихідного дня. У питанні можливого локдауну радяться з місцевою владою.