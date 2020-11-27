В студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять держбюджет, локдаун та поразку збірної України
У п'ятницю, 27 листопада, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять державний бюджет України на 2021 рік, локдаун через епідемію коронавірусу та технічну поразку збірної нашої країни з футболу.
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
Технічна поразка збірної України: чому УЄФА ухвалила несправедливе рішення?
Державний бюджет: де знайти гроші до кінця року?
Локдаун: чи врятують виплати по 8 тисяч гривень українських підприємців?
Як країні почати заробляти?
Гості студії:
Андрій Шевченко, головний тренер Національної збірної України з футболу;
Юлія Ковалів, заступник голови Офісу Президента України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Олег Устенко, радник президента України з економічних питань;
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);
Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019);
Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";
Олег Тягнибок,лідер партії ВО "Свобода"
Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "ГОЛОС"; перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
Ілля Кива, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";
Геннадій Корбан, голова Громадської Ради при міській раді Дніпра.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента України повідомили, що рішення про можливість повного локдауну в Україні буде ухвалено після третього тижня карантину вихідного дня. У питанні можливого локдауну радяться з місцевою владою.