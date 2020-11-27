В студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять держбюджет, локдаун та поразку збірної України

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Суспільство
5,5 т.
У 'Свободі слова Савіка Шустера' обговорять актуальні для України проблеми

У п'ятницю, 27 листопада, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять державний бюджет України на 2021 рік, локдаун через епідемію коронавірусу та технічну поразку збірної нашої країни з футболу.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • Технічна поразка збірної України: чому УЄФА ухвалила несправедливе рішення?

  • Державний бюджет: де знайти гроші до кінця року?

  • Локдаун: чи врятують виплати по 8 тисяч гривень українських підприємців?

  • Як країні почати заробляти?

Гості студії:

  • Андрій Шевченко, головний тренер Національної збірної України з футболу;

  • Юлія Ковалів, заступник голови Офісу Президента України;

  • Сергій Марченко, міністр фінансів України;

  • Олег Устенко, радник президента України з економічних питань;

  • Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

  • Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

  • Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019);

  • Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

  • Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";

  • Олег Тягнибок,лідер партії ВО "Свобода"

  • Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "ГОЛОС"; перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

  • Ілля Кива, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";

  • Геннадій Корбан, голова Громадської Ради при міській раді Дніпра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента України повідомили, що рішення про можливість повного локдауну в Україні буде ухвалено після третього тижня карантину вихідного дня. У питанні можливого локдауну радяться з місцевою владою.

Свобода слова Савіка ШустераСавік Шустер