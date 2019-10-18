У стилі "11 вересня": у Франції запобігли масштабному теракту

У Франції затримали чоловіка, котрий готував теракт, аналогічний до того, який влаштували з вежами-близнюками Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

Про це повідомив глава французького МВС Крістоф Кастанер у коментарі місцевій радіостанції France Info. Інцидент трапився ще минулого місяця: "надихнувшись 11 вересня", чоловік планував викрасти літак, але був заарештований.

Зі свого боку джерела у поліції зазначили, що терористом виявився 30-річний француз, який проживає у столичному департаменті О-де-Сен. Правоохоронці упродовж останніх трьох-чотирьох місяців стежили за діяльністю зловмисника у соціальних мережах. Там він шукав собі спільників.

Теракт у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року eadaily.com

За словами міністра, цей арешт став 60-м терористичним актом, якому запобігли у Франції, починаючи із 2013 року.

Як відомо, 11 вересня 2001 року 19 бойовиків "Аль-Каїди" захопили чотири пасажирські літаки. Два з них терористи скерували у хмарочоси Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку, після чого так звані вежі-близнюки впали, забираючи життя людей. Ще один, під керуванням смертників, влетів у будівлю Пентагону. Четвертий літак розбився у Пенсільванії.

У результаті трагедії загинули майже 3000 громадян, більшість із них – під час падіння хмарочосів.

Раніше OBOZREVATEL зібрав усю інформацію про наймасштабніший у сучасній історії теракт, який трапився 18 років тому й забрав та покалічив життя тисяч осіб.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся