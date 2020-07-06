В Станиці Луганській п'яний чоловік знищив знак "Україна". Фото

В Станиці Луганській 6 липня чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зруйнував знак "Україна".

Про це у Facebook повідомила керівник прес-служби ГУ НП в Луганській області Тетяна Погукай. Вона уточнила, що порушника затримано (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

В Станиці Луганській знищили знак "Україна" Facebook Тетяни Погукай

Інцидент стався близько 21:00 біля автодороги з круговим рухом.

"6 липня о 21:00 до чергової частини Станично-Луганського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зруйнувало знак" Україна ", який знаходиться біля автодороги з круговим рухом", – уточнила Погукай.

Оперативники швидко встановили особу порушника. Ним виявився 52-річний місцевий житель, який раніше був судимий. Свої дії чоловік пояснив станом алкогольного сп'яніння.

В Станиці Луганській знищили знак "Україна" Facebook Тетяни Погукай

Відкрито кримінальне провадження за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Facebook Тетяни Погукай

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня з'явився новий вид правопорушення – кримінальний проступок. До нього тепер відноситься й хуліганство.