В Станиці Луганській п'яний чоловік знищив знак "Україна". Фото
В Станиці Луганській знищили знак "Україна".
В Станиці Луганській 6 липня чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зруйнував знак "Україна".
Про це у Facebook повідомила керівник прес-служби ГУ НП в Луганській області Тетяна Погукай. Вона уточнила, що порушника затримано (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).
В Станиці Луганській знищили знак "Україна" Facebook Тетяни Погукай
Інцидент стався близько 21:00 біля автодороги з круговим рухом.
"6 липня о 21:00 до чергової частини Станично-Луганського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зруйнувало знак" Україна ", який знаходиться біля автодороги з круговим рухом", – уточнила Погукай.
Оперативники швидко встановили особу порушника. Ним виявився 52-річний місцевий житель, який раніше був судимий. Свої дії чоловік пояснив станом алкогольного сп'яніння.
В Станиці Луганській знищили знак "Україна" Facebook Тетяни Погукай
Відкрито кримінальне провадження за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.
Facebook Тетяни Погукай
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня з'явився новий вид правопорушення – кримінальний проступок. До нього тепер відноситься й хуліганство.