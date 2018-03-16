Немцы вводят бесплатный общественный транспорт. Получается, что в СССР коммунизм 74 года строили- строили, а построили его в Германии (начали с билетов выходного дня Schönes-Wochenende-Ticket, а теперь и это). Но если серьезно, то экономически немцы все посчитали: и не только уменьшение выбросов, но и экономию на печати билетов, оплаты работы кассиров, контроллеров, обслуживании турникетов и строительстве заборов. Деньги немцам надо будет брать из бюджета, но вполне возможно экономия на вышеперечисленных кассирах, контролерах ,продавцах билетов в метро и киосках покроет большую часть расходов. И не забывайте, что на транспорте можно зарабатывать (если не воровать, как у нас): с помощью рекламы, в метро ставить автоматы с едой/водой и прочее.

Как считаете, реально ли у нас что-то подобное? Ведь у нас и так дотации транспорта из бюджета идут.. Или наши ненавистники личных автомобилей введут бесплатный общественный транспорт при условии введения нового налога на автомобилистов с целью компенсации затрат( и чтобы подзаработать)? ))))