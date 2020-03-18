В СРСР відмовлялися від рукостискань через вірус: знакове фото

За радянських часів серед населення настійно впроваджувалися правила із закликом до громадян відмовитися від рукостискань під час вітання, щоб не заразитися якою-небудь інфекцією.

Ще до недавнього часу це здавалося нам досить екзотичним і навіть смішним. Однак у зв'язку з поширенням у світі пандемії коронавірусу, стало як ніколи актуальним.

"У 1920-х роках в СРСР велася кампанія проти рукостискань, спрямована на боротьбу з інфекційними захворюваннями", – пише Telegram-канал OldTashkent.

В СРСР закликали не вітатися, щоб не заразитися вірусом

Так, відомо, що в перші роки радянської влади був створений "Союз спрощення вітань", члени якого просили припинити рукостискання.

Тоді були випущені не тільки агітаційні плакати, а й значки з подібними закликами, зокрема – "Геть рукостискання!".

Значок "Геть рукостискання" t.me/oldtashkent_1

Річ у тім, що на початку століття по всьому світу поширився небезпечний вірус іспанки. А ось санітарно-побутові умови того часу залишали бажати кращого.

Тож у такий спосіб "Союз спрощення вітань" проводив профілактичну роботу серед населення СРСР. Члени організації закликали людей дотримуватися елементарної гігієни.

Значок "Геть рукостискання" forumuuu.com

Зазначимо, що в колах колекціонерів антикварні речі, що збереглися з часів СРСР дуже цінуються. Зокрема, за значок "Геть рукостискання", виконаний із бронзи і покритий емаллю, в мережі просять не багато не мало $100.

Значок "Геть рукостискання"

Як повідомляв OBOZREVATEL, ризик зараження коронавірусом COVID-19 та іншими вірусними захворюваннями значно нижчий, якщо користуватися не рукостисканням, а певними жестами вітання.

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