В "Слузі народу" заявили про тритижневий локдаун: озвучені дати
В Україні повний локдаун через пандемію COVID-19 можуть ввести з 24 грудня.
Про це повідомив в Facebook народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський. Він уточнив, що жорсткий карантин триватиме до 15 січня.
"Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня по 15 січня", – написав нардеп.
Жодних подробиць Дубинський не повідомив і будь-яких підтверджень своєї заяви не навів.
У коментарях він відповів користувачам, що нібито існує відповідний проєкт постанови уряду.
Також Дубинський уточнив, що громадський транспорт під час локдауну працювати не буде.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
напередодні, під час наради голів фракцій Верховної Ради, обговорювалося питання введення локдауну. Парламентарії зазначили, що це чутливе питання й вони чекають конкретних дат від уряду.
Арахамія заявив, мовляв, карантин вихідного дня можуть скорегувати й продовжити, якщо виявиться, що він був неефективним. Доповідь за підсумками обмежувальних заходів у Верховній Раді заслухають наступного тижня.
Арахамія оцінив ймовірність введення локдауна в 90%. Він уточнив, що Кабмін готує так званий "інтелектуальний локдаун".