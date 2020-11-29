В "Слузі народу" заявили про тритижневий локдаун: озвучені дати

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
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  • Дубинський повідомив терміни можливого локдауну, але не навів жодного підтвердження

  • У коментарях нардеп уточнив, що нібито є відповідний проєкт постанови Кабміну

В Україні очікується локдаун в кінці грудня

В Україні повний локдаун через пандемію COVID-19 можуть ввести з 24 грудня.

Про це повідомив в Facebook народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський. Він уточнив, що жорсткий карантин триватиме до 15 січня.

"Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня по 15 січня", – написав нардеп.

Жодних подробиць Дубинський не повідомив і будь-яких підтверджень своєї заяви не навів.

Кабмін введе локдаун з 24 грудня

У коментарях він відповів користувачам, що нібито існує відповідний проєкт постанови уряду.

У Кабміну є проект постанови про локдаун

Також Дубинський уточнив, що громадський транспорт під час локдауну працювати не буде.

Громадський транспорт не працюватиме

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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