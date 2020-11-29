В "Слузі народу" заявили про тритижневий локдаун: озвучені дати

В Україні повний локдаун через пандемію COVID-19 можуть ввести з 24 грудня.

Про це повідомив в Facebook народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський. Він уточнив, що жорсткий карантин триватиме до 15 січня.

"Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня по 15 січня", – написав нардеп.

Жодних подробиць Дубинський не повідомив і будь-яких підтверджень своєї заяви не навів.

У коментарях він відповів користувачам, що нібито існує відповідний проєкт постанови уряду.

Також Дубинський уточнив, що громадський транспорт під час локдауну працювати не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

напередодні, під час наради голів фракцій Верховної Ради, обговорювалося питання введення локдауну. Парламентарії зазначили, що це чутливе питання й вони чекають конкретних дат від уряду.

Арахамія заявив, мовляв, карантин вихідного дня можуть скорегувати й продовжити, якщо виявиться, що він був неефективним. Доповідь за підсумками обмежувальних заходів у Верховній Раді заслухають наступного тижня.