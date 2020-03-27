В "Слузі народу" заявили, що Україні потрібен повний локдаун на 4 тижні. Нібито цей варіант набагато ефективніший для подолання коронавірусної епідемії.

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Про це заявив нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".

За його словами, завдяки локдауну можна за один тиждень впоратися з пандемією. Тоді як інші сценарії призводять до циклічної боротьби з хворобою. Відзначимо, що локдаун - це офіційний наказ, який обмежує пересування людей в зв'язку з небезпечною ситуацією. Крім того, зачиняються кордони і зупиняються усі підприємства, крім життєво необхідних. Фактично, на думку Наталухи, в Україні потрібно застосувати китайський сценарій.

"Я вважаю, що Україні потрібен повний локдаун, як мінімум, на 4 тижні. Поясню чому: коефіцієнт зараження однієї хворої людини становить 2,2%. Це пандемія. Для того, щоб пандемія припинилася, потрібно зменшити з 2,2% до 1,3%. Повний локдаун робить це за 1 тиждень. Решта сценаріїв розтягують карантин на 3-4 місяці. А це циклічність", - заявив Наталуха.

Як повідомляв OBOZREVATEL, людина, яка перехворіла на коронавірус, може заразитися ним знову вже через 3-4 місяці.

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