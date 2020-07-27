'Слуги народу' хочуть карати за пропаганду гомосексуалізму: які штрафи та як це загрожує безвізу

Народні депутати від партії "Слуга народу" Олена Лис і Григорій Мазурашу запропонували штрафувати і навіть ввести адміністративну відповідальність за "пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму". Відповідний законопроєкт внесли в Раду і вже передали на розгляд у комітети. Введення подібного покарання загрожує безвізовому режиму з ЄС і суперечить зобов'язанням щодо захисту прав людини, які Україна взяла в межах візової лібералізації.

OBOZREVATEL розбирався, які штрафи загрожують порушникам імовірного закону та що про нього думають самі секс-меншини.

У чому суть законопроєкту

Парламентарії пропонують доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення спеціальною статтею 180 підпунктом 2 "Пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне чи психічне здоров'я, моральний чи духовний стан і розвиток людини".

Як хочуть карати порушників?

За просту пропаганду пропонують штрафувати на 17-51 тис. грн;

За пропаганду, виражену в публічній демонстрації, одностатевих сексуальних відносин – на 85 тис. грн;

За пропаганду гомосексуалізму службовою особою чи сприяння у пропаганді – на 136 тис. грн.

Що саме мається на увазі під визначенням "пропаганда гомосексуалізму", у законопроєкті не написано. У пояснювальній записці депутати зазначили, що карати слід, щоб "запровадити національну стратегію охорони сім'ї, дитинства, материнства та батьківства на основі традиційних сімейних цінностей України – розумінні сім'ї як законного союзу чоловіка та жінки, які народжують і виховують дітей".

"Я і не думав, що цей законопроєкт набуде такого розголосу, навіть проспорив шоколадку своїй помічниці. Насправді я толерантно ставлюся до секс-меншин, і наш законопроєкт нікого не дискримінує, але я за захист традиційних цінностей і проти пропаганди гомосексуалізму як, наприклад, "гей-парадів". Це пропаганда. Тим паче, це буде краще і для самих секс-меншин, бо вони не натикатимуться на агресію, яка завжди супроводжує такі паради. Проте якщо двоє йдуть собі просто за руки і при цьому не пропагують свій спосіб, мовляв, робіть, як ми, то це не пропаганда. Не виключаю, що законопроєкт не дійде до першого читання в Раді, як це буває з багатьма іншими", – розповів нам Мазурашу.

OBOZREVATEL попросив прокоментувати ініціативу глав комітетів, де зараз на розгляді перебуває документ. Однак ніхто із них не відповів: Верховна Рада пішла на літні канікули. Ті депутати зі "Слуги народу", до яких додзвонилися, не взялися відразу ж коментувати ініціативу колег, пояснюючи тим, що "слід докладно розглянути законопроєкт".

"Не думаю, що це є найголовніший законопроєкт, який ми розглядатимемо у вересні. Але саму ідею я підтримую, проблематика зрозуміла, в Україні вона є. Проте все це не має переходити межу утисків і прав людей. Я точно не підтримаю законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для священнослужителів за висловлювання й осуд одностатевих відносин. Такий законопроєкт теж є. Проте це не найголовніша проблема в країні станом на зараз. У нашій партії 250 людей, багато чого реєструють. Я сам зареєстрував більш як 80 законопроєктів за цей парламентський рік і не впевнений, що мої колеги читали їх. Але з документом Мазурашу обов'язково ознайомлюся", – запевнив OBOZREVATEL нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

Що про законопроєкт кажуть секс-меншини

Як зазначила в коментарі OBOZREVATEL активістка LBGT Анна Шаригіна, закон, який звужує права людини на мирні зібрання, – неприпустимий, а його подання – спекуляція перед місцевими виборами з боку конкретних депутатів.

"Сподіваюся, що це не системна позиція політичної більшості. Це ж чистий популізм і витрачання грошей платників податків, бо такий законопроєкт подається в Україні вже вдев'яте з часу незалежності, й жодного разу він не набирав достатньої кількості голосів. Якщо його подали вже вдесяте – це означає, що ті депутати навмисне витрачають свій час і ресурси. Якщо Україна крокує до європейського майбутнього – подібні законопроєкти неприйнятні", – пояснила вона.

Введення покарання за пропаганду гомосексуалізму загрожуватиме безвізовому режиму з країнами Європейського Союзу в частині заборони дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації у трудовій сфері. Це була одна з вимог ЄС із надання Україні безвізу. Адміністративна відповідальність за "пропаганду гомосексуалізму" діє ще в Росії.