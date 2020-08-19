В "Слузі народу" розповіли, скільки нардепів "випало" через коронавірус

Деякі депутати монобільшості не візьмуть участь у позачерговому засіданні Верховної Ради 25 серпня через коронавірусну хворобу.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Депутатка зазначила, що двоє людей досі продовжують лікування від коронавірусу.

Крім того, кілька людей можуть ще знаходитися на самоізоляції тому, що чекають на третій негативний тест.

"У нас є народні депутати, які хворіють на коронавірус. Тому, звичайно, вони не зможуть прийти. Це Роман Грищук, раніше захворів і ще один депутат нашої фракції. Також зараз така епідеміологічна ситуація, що, можливо, хтось ще в самоізоляції чи сім'я хвора. Зрозуміло, що всі 100% народних депутатів не приїдуть", – сказала Кравчук.

За її словами, про скликання позачергової сесії парламентаріїв попереджали за два тижні. Тому очікується, що більшість депутатів будуть в Києві вже з Дня Незалежності.

"Більшість звичайно буде присутня, будуть голосувати за законопроєкти. Більш того, більшість народних депутатів ще приїде на 24-е число на святкування Дня Незалежності. Будуть брати участь в урочистих заходах і потім вже залишаться на сесію", – додала нардепка.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України від "Слуги народу" Роман Грищук, який разом з дружиною захворів на COVID-19, звернувся до українців із закликом. Він попросив їх не бути легковажними і не забувати, що небезпека зараження нікуди не зникла.