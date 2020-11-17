В "Слузі народу" заговорили про введення локдауну і "сортування" хворих на COVID-19

В Україні у зв’язку із стрімким поширенням коронавірусу варто запроваджувати повний локдаун з двома застереженнями.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила народна депутатка України, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. "Я виступаю за повний локдаун з попередженням і компенсаторними механізмами", – заявила вона.

За словами нардепки, термін запровадження локдауну слід визначати, виходячи із статистики захворюваності на коронавірус.

"Якщо і далі кількість зростатиме, то, мабуть, у нас не буде іншого виходу, крім того, щоб ввести локдаун. І очевидно, що цей момент не так далеко. Міністр Степанов говорив про те, що в середині грудня лікарні просто не зможуть приймати пацієнтів і треба буде робити "медичне сортування", – нагадала Кравчук.

Вона повідомила про те, що Верховна Рада планує ухвалити додаткову постанову, в якій уряду буде рекомендовано попереджати про будь-які карантинні обмежувальні заходи не пізніше, ніж за 7 днів до їхнього впровадження.

Кравчук також виступила за те, щоб уряд передбачив певні компенсаторні механізми для бізнесів, які будуть змушені припинити роботу на період локдауну. Зокрема, вона розповіла, що у фракції готується лист на ім’я прем’єр-міністра України з тематичними пропозиціями.

Разом з тим нардепка наголосила на тому, що на державну допомогу зможе розраховувати виключно легальний бізнес, а не тіньовий.

Як писав OBOZREVATEL, лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль" Андрій Александрін заявив, що локдаун, запроваджений в Україні на 2-3 тижні, дозволив би знизити навантаження на систему охорони здоров'я, але є небезпека, що громадяни будуть ігнорувати обмежувальні заходи.