В "Слузі народу" передбачили трагедію на шахті на Львівщині: відеофакт

Трагедія на шахті "Лісова" (Львівська область) збіглася з одним з епізодів третього сезону серіалу "Слуга народу".

Двоє гірників загинули в селі Селець Сокальського району в ніч на 29 травня через обвал порід.

У серіалі, де Володимир Зеленський грав роль президента, НП трапилася через вибух метану, але так само в шахті "Лісова".

За сценарієм у пастці опинилися 57 шахтарів, проте в підсумку вони всі вижили завдяки допомозі гірників, які приїхали з Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський відреагував на трагедію і відвідав Львівську область, де поспілкувався з родичами загиблих і пообіцяв їм допомогу. Також президент вирішив через трагедію на шахті провести засідання РНБО, яке має відбутися 31 травня.

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