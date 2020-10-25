У "Слузі народу" назвали регіон, який лідирує щодо порушень на виборах
Найбільшу кількість порушень на виборах зафіксовано в Київській області.
Про це на брифінгу повідомив лідер партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко. За його словами, багато звернень пов'язані з підкупом виборців.
"Найбільший рекордсмен – Київська область. Це зрозуміло, земля дорожче, тому розгорнулася битва. Одному Богу і Олександру Дубінському відомо, що там вночі буде відбуватися (нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський відповідає за вибори в Київській області – ред.)", – сказав Корнієнко.
Також, за його словами, були зафіксовані затримки через те, що люди відчували себе погано. Також були зафіксовані випадки спроби винести бюлетені з виборчих дільниць, щоб організувати "каруселі".
За його словами, один виборець виніс відразу 4 бюлетені. У Полтаві затримали чоловіка, в якого був список виборців із номерами банківських карток.
"В одному з міст почали розвозити безкоштовну піцу з логотипом кандидата", – додав Корнієнко.
Він також визнав, що були порушення і з боку представників партії "Слуга народу".
"32 тисячі кандидатів складно проконтролювати. З неприємного були і провокації від імені нашого кандидата. У поліграфію нашого кандидата кладуть гроші і роздають їх, але це не наш кандидат", – зазначив Корнієнко.
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