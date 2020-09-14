У середині тижня в Україні очікується пік тепла, а потім – похолодання: синоптикиня дала прогноз

У вівторок, 15 вересня, в Україні і всій Європі не буде дощу, всюди – сухо, тепло і сонячно.

Як повідомила в Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко, через потужний антициклон очікується високий атмосферний тиск від Атлантики до України, від Скандинавії до Криту (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Вітер в Україні очікується північно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря протягом дня досягне +24…+29 градусів, на Сумщині та в північних районах Чернігівщини – +21…+24 градуси.

У Києві 15 вересня сухо та ясно, +25 градусів.

У середу-четвер очікується пік тепла, +25…+31 градус, а вже 18, 19 та 20 вересня, тобто, в кінці тижня, температура повітря стрибне вниз до +12…+18 градусів, лише на Півдні буде на кілька градусів тепліше.

"Атмосферний фронт притягне в четвер в Україну дощі, спочатку на західні області, потім пройде по Півночі та трохи по Центру. А ось східні області та південну частину майже не зачепить. Там – дуже сухо і, відповідно, пожежнонебезпечно", – зазначила Діденко.

Як розповідав OBOZREVATEL, літня погода ще порадує українців у вересні. У деякі дні буде стояти 30-градусна спека, хоча можливі й дощі. А в жовтні обов'язково буде "бабине літо", запевнили синоптики.

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