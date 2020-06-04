У лавах ЗСУ трапився спалах коронавірусу

У лавах Збройних сил України трапився спалах коронавірусу (COVID-19). За минулу добу, 3 червня, зафіксовано 10 нових випадків зараження.

Про це повідомляє пресцентр командування Медичних сил ЗСУ. Станом на ранок 4 червня інфікувалася 131 особа.

У лікарні перебувають чотири людини, стан їхнього здоров'я задовільний. Ще шестеро – на лікуванні вдома під наглядом медичної служби.

COVID-19 у лавах ЗСУ

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із близькими людьми (друзями й рідними), що не належать до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або живете разом", – зазначено в повідомленні.

У ЗСУ додали, що за час пандемії одужали 128 осіб, є чотири летальні випадки. Наразі на ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 500 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, – 76.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 4 червня, в Україні офіційно зареєстрували 25 411 випадків інфікування COVID-19.