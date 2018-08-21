"В лавах велика втрата": в Україні померла відомий волонтер

В Одесі 21 серпня після довгої боротьби з серйозним захворюванням померла відома волонтер Галина Зельтцер.

Про це повідомила подруга загиблої Юлія Єфименко на своїй сторінці у Facebook. Мережу шокувала звістка про смерть волонтера.

"Сьогодні у кращий світ пішла наша бойова подруга, волонтер, друг України з російським серцем, людина честі, неординарна особистість, просто красива жінка Галина Зельтцер... Галя боролася з важкою хворобою до кінця, вона дуже любила життя..." - пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні померла відома волонтер. У неї залишилося троє дітей.