В России так часто громко и многократно говорили и продолжают говорить "об угрозе" своим гражданам и соотечественникам в Украине. Под этим предлогом захватили Крым и Донбасс.

Со стороны башен Кремля это вроде как само собой разумеющееся, и в правильности этих действий они уже четвёртый год убеждают себя и других.

Если так опасно для русскоязычных в Украине и тем более граждан РФ, логично, наоборот максимально для их безопасности не святить этих людей и не выделять на фоне украинского националистического моря.

Но нет. Президент России (новый и старый) МИД РФ возмущается - как это так, россиянам не дали возможность прийти в российское посольство и консульства голосовать за Путина.

То есть, они хотели граждан России подставить под удар "радикалов-бандеровцев-ультрабандеровцев" - их существование в российской действительно доказанный факт. В Украине же хунта!

Только дело в том, что Россия равнодушна к своим гражданам в Украине, им нужно картинка, как их "обижают и унижают".

Поэтому и злятся, что Украина в знак протеста за "голосование" в Крыму просто заблокировала российские дипломатические учреждения. Результат: никаких провокаций и никаких шокирующих кадров по росТВ.

Кстати, на консульском учете в Украине стоит более 70 тыс. граждан РФ, а бюллетеней привезли только 50 тыс.

20 тыс человек автоматически не имели шанса проголосовать за ВВП. Этот факт требует серьёзного расследования.

#заспинамиженщинидетей