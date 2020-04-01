Україна і світ: в РНБО запустили онлайн-карту поширення коронавірусу

Рада національної безпеки України запустила онлайн-карту, на якій відображено поширення коронавірусу COVID-19.

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На ній представлені дані лабораторно підтверджених випадків по світу й Україні, карта оновлюється щодня.

Карта показує кількість хворих, тих, хто помер, видужав та пацієнтів під підозрою.

РНБО

РНБО

РНБО

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на 22:00 середи, 1 квітня, зафіксували 794 випадки коронавірусу COVID-19. Усього підтверджено 20 летальних випадків, 13 осіб уже одужали.

У світі захворіли вже понад 900 тисяч осіб, з яких померли понад 45 тисяч. У ВООЗ вважають, що мільйон заражених – це питання всього декількох днів.

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