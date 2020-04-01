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1 квітня • оновлено в 23:34
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В РНБО запустили онлайн-карту поширення коронавірусу

1.8т
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Рада національної безпеки України запустила онлайн-карту, на якій відображено поширення коронавірусу COVID-19.

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На ній представлені дані лабораторно підтверджених випадків по світу й Україні, карта оновлюється щодня.

Україна і світ: в РНБО запустили онлайн-карту поширення коронавірусу

Карта показує кількість хворих, тих, хто помер, видужав та пацієнтів під підозрою.

Україна і світ: в РНБО запустили онлайн-карту поширення коронавірусу

РНБО

Україна і світ: в РНБО запустили онлайн-карту поширення коронавірусу

РНБО

Україна і світ: в РНБО запустили онлайн-карту поширення коронавірусу

РНБО

Україна і світ: в РНБО запустили онлайн-карту поширення коронавірусу

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на 22:00 середи, 1 квітня, зафіксували 794 випадки коронавірусу COVID-19. Усього підтверджено 20 летальних випадків, 13 осіб уже одужали.

У світі захворіли вже понад 900 тисяч осіб, з яких померли понад 45 тисяч. У ВООЗ вважають, що мільйон заражених – це питання всього декількох днів.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Бабинчук Вадим
Бабинчук Вадим
obozrevatel.com опубликовал карту Украины без Крыма! почему без Крыма? чей Крым? Не, ну в самом деле смешно)))
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кацапы мрази
кацапы мрази
Бабинчук Вадим, карта Украины там с Крымом.
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