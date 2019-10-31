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31 жовтня • оновлено в 13:51
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В РНБО розкрили, яку зброю виробляє і продає Україні

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Україна самостійно виробляє протитанкові ракетні комплекси (ПТРК), а також реактивну систему залпового вогню "Верба", яка є модернізацією БМ-21 "Град".

Про це розповів заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Кривонос в інтерв'ю "Апостроф", зазначивши, що ПТРК виробляються не тільки для потреб України, а й продаються за кордон.

"Головне - не зупинятися на досягнутому, і років через три ми зможемо забезпечити замкнутий цикл виробництва певної техніки, наприклад, тих же самих БМП. Та й БТР ми можемо робити набагато краще, ніж зараз", - зазначив Кривонос.

ПТРК

ПТРК

24 канал

За його словами, в Україні вже налагодили випуск величезної кількості комплектуючих, але потрібна державна програма по кожному напрямку озброєння.

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"Якщо кожен виробник знатиме, що з тієї чи іншої номенклатури у нього гарантовано будуть замовлення в найближчі 5-10 років, він знайде можливість ці замовлення забезпечити", - уточнив Кривонос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео випробувань "Вільхи-М". Зброю перевіряли на дальність.

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Місце
Україна
Тег
РНБО
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Доедаете остатки советского ВПК, не более
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