В РНБО пообіцяли "несподівану" відповідь на навчання Росії біля кордонів України.

У відповідь на заплановані російські військові навчання "Кавказ-2020" Україна може провести свої навчання "в досить несподіваних місцях".

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, ризики військової загрози для південних областей України є, однак, на території Миколаївщини та Херсонщини "все закрито щільно".

"Те, що стосується території Миколаївської та Херсонської області, все закрито щільно. Але ми розуміємо, з ким ми можемо мати війну – з Російською Федерацією. Применшувати її сили – велика помилка", – сказав Данілов.

Він також підкреслив, що Україна не є самотньою в протистоянні російській загрозі, а може покластися на підтримку міжнародних партнерів.

"Нещодавно закінчилися великі навчання НАТО в Чорному морі "Сі Бриз". Ви бачили, скільки країн там брали участь. Це потужне розуміння, що ми не можемо залишитися один на один в такій ситуації. Можуть бути і вчення паралельно з "Кавказ-2020", причому в досить несподіваних місцях. Де будуть проходити у вересні навчання – давайте побачимо", – підкреслив секретар РНБО.

На питання, чи будуть такі навчання дратувати Росію, Данілов відповів: "Що значить дратувати? Ми живемо в своїй країні, наше завдання – її захищати. Якщо когось буде наша поведінка дратувати, ми не можемо на це звертати увагу".

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