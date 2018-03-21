У рази більше українців: росіяни масово тікають до Польщі

З приводу надання притулку в Польщі в 2017 році звернулися понад дві тисячі росіян, тоді як від громадян України таких звернень було зареєстровано лише 300.

Про це свідчать дані доповіді соціологічної служби ЄС - Євростату - щодо претендентів притулку на території країн-членів в 2017 році, передає "Укрінформ".

Найбільше в 2017 році до влади Польщі з приводу надання притулку звернулося російських громадян - 2120. Другими були українці - 300. Третє місце зайняли представники Таджикистану - 85.

Зазначається, що крім того українці зверталися з приводу притулку в Чехії (295 осіб), Естонію (10) і Португалію (125).

У цілому, за даними Євростату, в 2017 з приводу надання міжнародного захисту в країнах ЄС звернулося 650 тис. громадян третіх країн - вдвічі менше ніж в 2016 році.

Найбільше шукачів притулку було з Сирії (102,4 тис.), Іраку (47,5 тис.) і Афганістану (43,6 тис.). Серед найбільш бажаних країн ЄС для проживання біженці віддають перевагу Німеччині, Італії, Франції, Греції, Великобританії та Швеції та Іспанії.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій заявив, що його країна нібито прийняла 1,5 мільйона українців, більшість з яких - біженці з Донбасу. Однак ці цифри не мають ніякого підтвердження.

Так, глава МЗС України Павло Клімкін уточнив, що 1,5 мільйона українців, які перебувають на території Польщі, приїхали туди на заробітки, і лише 88 з них є біженцями.