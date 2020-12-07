У райлікарнях Одещини кисневих концентраторів у 13 разів менше, ніж хворих на COVID-19, – волонтерка

У районних лікарнях Одеської області, які приймають пацієнтів із COVID-19, не вистачає кисню – на 38-40 хворих є всього три концентратори.

Про це розповіла керівниця волонтерського проєкту "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова в інтерв'ю, яке виклав у Facebook В'ячеслав Грубий. За словами волонтерки, усі районні лікарні Одещини, де є інфекційні відділення, приймають коронавірусних пацієнтів.

У медустановах людям роблять тести на COVID-19 і відправляють їх до центру. В очікуванні результатів хворих лікують як можуть.

Ножевнікова зазначила, що концентратори допомагають під час лікування пацієнтів із середньою тяжкістю захворювання. У важких випадках необхідний більший потік кисню, а для цього має бути кисневе розведення.

"Є проблема з тим, що протягом літа ц осені не готували кисневі розведення... Якщо станцію ставити, це потрібен проєкт, а проєкт – це 1,5-2 місяці. Під станцію роблять спеціальний фундамент. Це теж складна технологія. У кращому разі це буде готово в кінці січня – на початку лютого, якщо зараз почати робити", – розповіла волонтерка.

Кисневий концентратор – апарат для виділення молекул кисню з навколишньої атмосфери, їх концентрації та видачі у вигляді потоку чистого кисню. Він подається пацієнтові у більш високій концентрації, ніж в атмосферному повітрі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що одеська волонтерка Катерина Ножевнікова розповіла про колапс у міських лікарнях через коронавірус: пацієнти падають із ніг і просять про евтаназію. За її словами, в одеських медустановах не вистачає медсестер, тож доглядати важких хворих часто немає кому.

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