У Раді створили групу з кризи в КСУ: хто увійшов

У Верховній Раді України створили робочу групу з представників депутатських фракцій, яка до 1 грудня має напрацювати узгоджені законопроєкти з питань, що стосуються е-декларування та організації діяльності Конституційного суду України (КСУ).

Відповідне розпорядження підписала заступниця голови ВРУ Олена Кондратюк, повідомила на своїй сторінці у Facebook нардепка, постійна представниця парламенту в КСУ Ольга Совгиря. Також вона оприлюднила список членів робочої групи.

Групу створено з метою законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та вдосконалення законодавчого врегулювання окремих аспектів діяльності Конституційного суду, говориться в документі.

Очолив групу голова комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. До її складу, зокрема, увійшли Давид Арахамія ("Слуга народу"), Микола Бабенко (депутатська група "Довіра"), Тарас Батенко ("За майбутнє"), Сергій Власенко ("Батьківщина"), Руслан Князевич ("ЄС") та інші.

До вказаної дати вони мають підготувати для розгляду узгоджені проєкти законів щодо внесення змін до Кримінального кодексу України, законів "Про запобігання корупції" та "Про Конституційний суд України", що обумовлені рішенням КСУ від 27.10.2020 №13-р/2020 у справі за конституційним поданням 47 депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону "Про запобігання корупції".

Як писав OBOZREVATEL: