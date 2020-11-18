У Раді створили групу з кризи в КСУ: хто увійшов
28 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за неправдиве декларування
Судді обмежили повноваження НАЗК і закрили доступ до е-декларацій
Невдовзі Кабмін за рішенням РНБО повернув його
У Верховній Раді України створили робочу групу з представників депутатських фракцій, яка до 1 грудня має напрацювати узгоджені законопроєкти з питань, що стосуються е-декларування та організації діяльності Конституційного суду України (КСУ).
Відповідне розпорядження підписала заступниця голови ВРУ Олена Кондратюк, повідомила на своїй сторінці у Facebook нардепка, постійна представниця парламенту в КСУ Ольга Совгиря. Також вона оприлюднила список членів робочої групи.
Групу створено з метою законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та вдосконалення законодавчого врегулювання окремих аспектів діяльності Конституційного суду, говориться в документі.
Очолив групу голова комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. До її складу, зокрема, увійшли Давид Арахамія ("Слуга народу"), Микола Бабенко (депутатська група "Довіра"), Тарас Батенко ("За майбутнє"), Сергій Власенко ("Батьківщина"), Руслан Князевич ("ЄС") та інші.
До вказаної дати вони мають підготувати для розгляду узгоджені проєкти законів щодо внесення змін до Кримінального кодексу України, законів "Про запобігання корупції" та "Про Конституційний суд України", що обумовлені рішенням КСУ від 27.10.2020 №13-р/2020 у справі за конституційним поданням 47 депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону "Про запобігання корупції".
Як писав OBOZREVATEL:
26 лютого Конституційний Суд України визнав невідповідною Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.
Було оприлюднено імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати статтю неконституційною.
27 лютого в Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження у ст. 368-2 буде закрито без права поновлення в майбутньому.
У листопаді 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за незаконне збагачення.
28 жовтня 2020 року КСУ знов визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.
НАЗК закрило доступ до електронних декларацій, проте розпорядженням Кабміну, ухваленим за рішенням Ради національної безпеки та оборони, доступ був відновлений.
Також Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення всього складу Конституційного суду.
Голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського нібито має ознаки конституційного перевороту. Крім того, документ розкритикували українці.