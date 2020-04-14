У Православній церкві України засуджують рішення митрополита Московського Патріархату в Києві владики Онуфрія проводити богослужіння на Великдень, незважаючи на пандемію коронавірусу.

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На своїй сторінці у Facebook заступник голови Управління зовнішніх зв'язків ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря пише, що вражений зверненням, і відреагував словами Господа з книги пророка Ісаї: "У що бити ще вас, що продовжуєте свою затятість? Уся голова у виразках, і все серце зачахло".

Архієпископ звертає увагу на те, що і ПЦУ, і церкви інших конфесій, навіть Московський патріарх закликають лишатися вдома.

Освячення паски

"А митрополит Онуфрій, після скандалу довкола масових зібрань у Чернівцях та Рівному, після повідомлень про 90 хворих у Лаврі, після госпіталізації митрополита Павла, який місяць тому закликав "нічого не боятися і всім приходити" – звертається до пастви", – пише Зоря.

"Ані слова про необхідність залишатися вдома. Ані слова про те, що масові заходи заборонені. Ані слова про чіткі роз‘яснення, які були отримані від Національної поліції, що скупчення біля храмів – не повинні мати місця: "У що бити ще вас, що продовжуєте свою затятість?" – питає він.

Архієпископ сподівається, що керівництво Московського патріархату в Києві, ще змінить свою думку, і закликає усіх вірян залишатися вдома.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, депутатка Одеської міської ради Ірина Єсенович висловила впевненість у тому, що всі, хто піде до церкви на Великдень "зі щирим бажанням вшанувати Бога", – не заразяться COVID-19.