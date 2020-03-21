Завтра в Украину прилетят экспресс-тесты и лабораторные тесты, которые Украине подарил Джек Ма + тесты и маски, которые покупают за деньги украинского бизнеса

1 миллион тестов, несколько миллионов масок - это более чем достаточный объём для того, чтобы покрыть первую волну пациентов, находящихся в зоне риска.

Это значит, что начиная с понедельника они поступят в регионы и начнётся тестирование.

Надо быть готовыми.

Начиная с понедельника, цифры выявленных заражений коронавирусом могут начать расти в геометрической прогрессии ежечасно и могут сильно давить на психику людей и политические поступки власти.

Поэтому.

Надо оставаться с холодной головой и понимать, что это будет не вдруг резкий всплеск заражения - а про*баное выявление.

Аналогично - со смертностью, которая может начать резко возрастать.

Статистику других стран ведь никто не отменял. И за выявлением тянется смертность. Там, где выявляют на ранних стадиях - она мизерная. Там, где неделями нет вообще тестов и ставят диагноз ОРВИ и пневмонию - она может быть удручающий.

Именно в этот момент мы наконец-то узнаем, какую цену мы платим за:

- не закрытый вовремя экспорт;

- не закупленные вовремя тесты;

- не закупленные вовремя ИВЛ и ЭКМО.

Могу сказать одно.

В опте за последние дни сильно выросли продажи больницам систем для инфузионных растворов и шприцов.

Казалось бы, это не ассортимент первой необходимости для защиты от вируса,

Откуда спрос?!

Плановое лечение в стране практически полностью остановили. Куда же идут эти растущие объемы?!

Есть всего два варианта:

- или пошло резкое увеличение ещё не диагностированных случаев;

- или больницы готовятся к худшему.

Одно мне ясно.

Нас эта беда не обойдёт стороной. И уже на следующей неделе все те, кто ещё три дня назад кричали "Зачем вы закрываете метро?!", будут орать "Почему вовремя не ввели ЧП по всей стране?!"

Повторяю.

Держите голову холодной и не паникуйте - это случится не в понедельник. Это случилось намного раньше.

Просто незнание, к сожалению, не освобождает от ответственности.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!