Завтра в Украину прилетят экспресс-тесты и лабораторные тесты, которые Украине подарил Джек Ма + тесты и маски, которые покупают за деньги украинского бизнеса
1 миллион тестов, несколько миллионов масок - это более чем достаточный объём для того, чтобы покрыть первую волну пациентов, находящихся в зоне риска.
Это значит, что начиная с понедельника они поступят в регионы и начнётся тестирование.
Надо быть готовыми.
Начиная с понедельника, цифры выявленных заражений коронавирусом могут начать расти в геометрической прогрессии ежечасно и могут сильно давить на психику людей и политические поступки власти.
Поэтому.
Надо оставаться с холодной головой и понимать, что это будет не вдруг резкий всплеск заражения - а про*баное выявление.
Аналогично - со смертностью, которая может начать резко возрастать.
Статистику других стран ведь никто не отменял. И за выявлением тянется смертность. Там, где выявляют на ранних стадиях - она мизерная. Там, где неделями нет вообще тестов и ставят диагноз ОРВИ и пневмонию - она может быть удручающий.
Именно в этот момент мы наконец-то узнаем, какую цену мы платим за:
- не закрытый вовремя экспорт;
- не закупленные вовремя тесты;
- не закупленные вовремя ИВЛ и ЭКМО.
Могу сказать одно.
В опте за последние дни сильно выросли продажи больницам систем для инфузионных растворов и шприцов.
Казалось бы, это не ассортимент первой необходимости для защиты от вируса,
Откуда спрос?!
Плановое лечение в стране практически полностью остановили. Куда же идут эти растущие объемы?!
Есть всего два варианта:
- или пошло резкое увеличение ещё не диагностированных случаев;
- или больницы готовятся к худшему.
Одно мне ясно.
Нас эта беда не обойдёт стороной. И уже на следующей неделе все те, кто ещё три дня назад кричали "Зачем вы закрываете метро?!", будут орать "Почему вовремя не ввели ЧП по всей стране?!"
Повторяю.
Держите голову холодной и не паникуйте - это случится не в понедельник. Это случилось намного раньше.
Просто незнание, к сожалению, не освобождает от ответственности.
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