В PinchukArtCentre влаштували масові звільнення: що трапилося

У столичному центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre Фонду Віктора Пінчука звільнили 30 медіаторів і гідів.

Відповідну заяву зробив арт-директор Бйорн Гельдгоф на відкритті нової виставки. Водночас самі працівники дізналися про звільнення із повідомлень у ЗМІ, обурюються вони у соцмережі Facebook.

За їхніми словами, така ситуація трапилася після того, як вони створили профспілку для налагодження діалогу з керівництвом та розв’язання спільних проблем.

В PinchukArtCentre звільнили медіаторів і гідів

"Ми не отримували від керівництва жодних повідомлень чи пояснень… Очевидно, що справжня причина нашого звільнення полягає у створенні профспілки", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що за два місяці існування профспілці вдалося домогтися права на лікарняні та оплачувані відпустки.

Медіатори висловили бажання погодити з керівництвом посадові інструкції, унормувати термін випробувального періоду, припинити збір детальної інформації про них та членів їхніх родин, а також домогтися офіційного працевлаштування неповнолітніх і укладення колективного договору.

"Проте керівництво почало чинити спротив... Від деяких представників надходили прямі погрози звільнити увесь колектив. Від нас неодноразово вимагали перелік членів профспілки, а працівникам, що були активними профспілковими діячами, навіть намагалися заборонити вхід у PinchukArtCentre", – заявляють обурені медіатори, додаючи, що кінця сподівалися на розуміння з боку керівництва.

Однак керівниця профспілки медіаторів центру Анастасія Бондаренко повідомила hromadske, що цього не відбулося, тому вже колишні працівники планують направити лист до Держпраці, щоб "привернути увагу чиновників до того, як у Фонді Віктора Пінчука працевлаштовані люди".

"Керівництво нібито планує замінити медіаторів гідами, які проводитимуть екскурсії кожні пів години. Здається, офіційно вони подають це як експеримент із формою медіації в PinchukArtCentre. Але тоді виникає питання, чому ні з ким зі старого штату не зв’язалися і гіди не були набрані з вже тренованих працівників", – підкреслила Бондаренко.

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