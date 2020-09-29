В останній день вересня Україну знову заллє дощами з грозами. Карта

У середу, 30 вересня, у всіх регіонах України очікуються дощі з грозами.

Як свідчать дані Українського гідрометцентру, також продовжить знижуватися температура повітря.

У західних областях температура опуститься до 12 градусів тепла, в центрі і на півночі очікується від 14 до 18, а на південному сході буде від +19 до +21.

Дощі пройдуть у всіх регіонах країни, але на півдні, а також у Запорізькій та Донецькій областях – з грозами.

У Києві 30 вересня дощі пройдуть на тлі 14-16 градусів вище нуля.

Як писав OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.