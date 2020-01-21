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21 січня • оновлено в 11:40
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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

В ОРДЛО продолжается отстрел полевых командиров

1.8т
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В ОРДЛО продолжается отстрел полевых командиров. 9 января в Луганске был застрелен командир инженерного взвода бригады "Призрак" Владимир Тимочкин (позывной Закат). А вчера вечером в Донецке у подъезда расстреляли заместителя командира батальона "Пятнашка" Алексея Кривулю (позывной Грин). Он воевал с первых дней в Славянске.

Характерно, что в СМИ "ЛДНР" об этих инцидентах даже не упоминают. Пишут только соратники в соцсетях. Раньше такие убийства списывали на происки украинских ДРГ, а теперь уже просто игнорируют, понимая, что все равно никто не верит.

В ОРДЛО продолжается отстрел полевых командиров

Facebook Дениса Казанского

В ОРДЛО продолжается отстрел полевых командиров

Facebook Дениса Казанского

В ОРДЛО продолжается отстрел полевых командиров

Facebook Дениса Казанского

Новини
Казачья тюрьма в Донецке

Печальная судьба "героев Новороссии". Раньше когда кого-то расстреливали в тылу, "власти" хотя бы выпускали какие-то официальные заявления. Теперь даже этого нет. Приказано молчать и не реагировать.

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Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Місце
Україна
Тег
ОРДЛО
Джерело
Джерело: Facebook Дениса Казанского
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