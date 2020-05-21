В операционную госпиталя нужен аппарат: поможем собрать недостающую сумму

Наталя Юсупова Суспільство 19:49, 21.05.2020

Репост, пожалуйста!!! В операционную очень нужен аппарат для проведения региональной анестезии раненым и травмированным воинам. Аппарат дорогой, вместе с набором игл стоит 45 тыс. У меня есть 15 тыс, остальное надо собрать.

Сегодня закупили раненым все необходимое и завезли в госпиталь. Не было у них ни соков, ни йогуртов, ни кофе, все быстро заканчивается. Ребята лежат без рук, ног, с другими тяжёлыми ранениями. А на фронте каждый день раненые, сегодня трое раненых и убитый комбат. Помогаем, кто чем может.

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья

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Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
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