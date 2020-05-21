Репост, пожалуйста!!! В операционную очень нужен аппарат для проведения региональной анестезии раненым и травмированным воинам. Аппарат дорогой, вместе с набором игл стоит 45 тыс. У меня есть 15 тыс, остальное надо собрать.

Сегодня закупили раненым все необходимое и завезли в госпиталь. Не было у них ни соков, ни йогуртов, ни кофе, все быстро заканчивается. Ребята лежат без рук, ног, с другими тяжёлыми ранениями. А на фронте каждый день раненые, сегодня трое раненых и убитый комбат. Помогаем, кто чем может.

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой