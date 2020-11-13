В ОП спростували "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії"

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечує, що на лікування президента Володимира Зеленського від COVID-19 у лікарні "Феофанія" діють "захмарні тарифи".

Як сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна", такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності.

"До того ж скажу, що в столиці далеко не "Феофанія" тримає першість за вартістю одного дня лікування коронавірусного пацієнта", – додав Подоляк.

За його словами, єдина відмінність перебування Зеленського у "Феофанії" від будь-якого іншого пацієнта – це наявність у нього комунікаційного обладнання та ліній спецзв'язку для роботи онлайн.

Подоляк нагадав, що вартість одного дня перебування президента в клініці, включаючи лікарське спостереження, діагностичні процедури, використання клінічних препаратів, становить 7,8 тис. грн, і це стандартний "лікувальний пакет", який отримує будь-який пацієнт.

"На сьогодні у "Феофанію" госпіталізовано близько 120 осіб із коронавірусною інфекцією. І для кожного з них вартість одного дня лікування становить приблизно таку ж суму. Невелика підсумкова різниця визначається інтенсивністю застосування лікувальних препаратів і несуттєвими змінами в карті медпрепаратів", – підкреслив він.

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