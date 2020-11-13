В ОП спростували "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії"
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечує, що на лікування президента Володимира Зеленського від COVID-19 у лікарні "Феофанія" діють "захмарні тарифи".
Як сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна", такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності.
"До того ж скажу, що в столиці далеко не "Феофанія" тримає першість за вартістю одного дня лікування коронавірусного пацієнта", – додав Подоляк.
За його словами, єдина відмінність перебування Зеленського у "Феофанії" від будь-якого іншого пацієнта – це наявність у нього комунікаційного обладнання та ліній спецзв'язку для роботи онлайн.
Подоляк нагадав, що вартість одного дня перебування президента в клініці, включаючи лікарське спостереження, діагностичні процедури, використання клінічних препаратів, становить 7,8 тис. грн, і це стандартний "лікувальний пакет", який отримує будь-який пацієнт.
"На сьогодні у "Феофанію" госпіталізовано близько 120 осіб із коронавірусною інфекцією. І для кожного з них вартість одного дня лікування становить приблизно таку ж суму. Невелика підсумкова різниця визначається інтенсивністю застосування лікувальних препаратів і несуттєвими змінами в карті медпрепаратів", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, хворі на коронавірус, перебувають на лікуванні у "Феофанії".
Їх розмістили в ізольованих палатах зі спеціальним зв'язком, розповів радник Єрмака Подоляк.
Тим часом Зеленському нагадали обіцянку заборонити VIP-палати для політиків у разі COVID-19.
Головний лікар "Феофанії" Ігор Семенов підтвердив, що Зеленський перебуває в лікарні на таких самих умовах, що й інші пацієнти.