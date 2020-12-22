В ОП спростували можливу поїздку Зеленського і Єрмака на Новий рік до ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак нібито планували здійснити поїздку на Новий рік до Об'єднаних Арабських Еміратів.

За інформацією OBOZREVATEL, Єрмак мав вилетіти до ОАЕ 26 грудня, а глава держави – за три дні, 29 грудня. Повернутися до України вони мали 7 січня.

На наш запит в ОП відповіли, що коментувати цю інформацію немає сенсу, оскільки ні Єрмак, ні Зеленський до ОАЕ не збираються.

Нагадаємо, що рік тому після відпочинку в Карпатах президент на 5 днів полетів до Оману. Після публікації ЗМІ фото відпочинку Зеленського Офіс президента виправдав перебування там візитом на високому рівні.

Водночас наголосили, що поїздка хоч і державна, але чомусь оплачена Зеленським особисто зі своєї кишені. Повертався глава держави, за інформацією ЗМІ, на приватному літаку, вартість оренди якого становила щонайменше 65 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський і Офіс президента зібралися в коротку відпустку на Новий рік. Про це заявила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель. Вона уточнила, що глава держави завжди залишається на зв'язку й за потреби працюватиме.