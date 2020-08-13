В ОП рішуче звернулися до Білорусі через затриманих українців

Українська сторона звернулася до Білорусі з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. За його словами, Рєуцький та Васильєв були затримані білоруськими правоохоронцями без жодних законних підстав, передає пресслужба Офісу президента.

Єрмак наголосив: затримані не порушували законів Білорусі, не брали участі у масових акціях, не мали при собі заборонених предметів чи матеріалів.

"Правозахисники відвідували Білорусь виключно задля отримання достовірної інформації про те, що там відбувається, та задля коментування останніх подій у Мінську для українських засобів масової інформації. Свобода слова та свобода вільного пересування – базові демократичні принципи, які поважаються в усьому світі. Їхнє порушення неприпустиме", – сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента зазначив, що МЗС України через українське дипломатичне представництво активно працює для найшвидшого встановлення та звільнення всіх українських громадян, затриманих під час останніх подій. Він також наголосив, що Україна надзвичайно цінує добросусідські відносини з Республікою Білорусь.

"Ми набагато більше, ніж просто сусіди, – ми завжди були добрими друзями та партнерами", – зауважив Єрмак.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський закликав українців відмовитися від відвідування Білорусі в зв'язку з нестабільною ситуацією в цій країні.

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