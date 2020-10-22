В ОП попередили про збільшення кількості інфікованих COVID-19 удвічі всього за 25 днів – ЗМІ

Борис Бондар Суспільство 22:38, 22.10.2020 Оновлено: 22:59, 22.10.2020

У наступні 25 днів в Україні випадки інфікування коронавірусом можуть збільшитися вдвічі порівняно із сьогоднішнім днем, 22 жовтня.

Про це повідомив Telegram-канал PavlovskyNews. Нібито такий прогноз експертів було озвучено на закритому засіданні в Офісі президента.

"За нашою інформацією з Офісу президента, на закритому засіданні було озвучено прогноз експертів за кількістю хворих на COVID-19. У наступні 25 днів випадки інфікування коронавірусом можуть збільшитися вдвічі порівняно із сьогоднішнім днем", – йдеться в повідомленні.

Прогноз експертів було озвучено на закритому засіданні в Офісі президента
Telegram-канал PavlovskyNews
10 кроків щодо стримування епідемії COVID-19

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 22 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 322 879 випадків коронавірусної інфекції. З них 7053 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із добового приросту.

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